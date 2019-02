OL : Alerte rouge pour Memphis et Fékir

Dans : OL, Ligue 1.

Muet face à Nice ce dimanche, l’Olympique Lyonnais ne pouvait forcément pas gagner à l’Allianz Riviera en étant aussi maladroit.

Personne n’a réussi à faire trembler les filets, malgré la présence de l’attaquant en forme de ces dernières semaines qu’est Moussa Dembélé. Derrière lui, c’est un peu le désert. Des joueurs comme Cornet, Terrier ou Traoré ont parfois pris le relai, mais les leaders offensifs ne parviennent pas à justifier leur rang ces dernières semaines. En effet, buteur sur pénalty face au PSG et Saint-Etienne, Nabil Fékir n’a marqué qu’un seul but dans le jeu en Ligue 1 cette année, c’était face à Toulouse. Pour le reste, le capitaine lyonnais ne parvient pas à faire aussi mal aux défenses que par le passé. Mais le constat est bien plus inquiétant pour Memphis Depay, dont la dernière réalisation en Ligue 1 remonte au match à Guingamp du 10 novembre 2018. Une disette qui n’est pas anodine pour Le Progrès.

« Depuis le début de la saison, Memphis totalise 5 buts (28 tirs cadrés sur 70) en 24 matches de L1, dont 21 titularisations. Il marque toutes les 378 minutes, un ratio qui le situe assez loin de ses standards de 2017-2018 (1 but toutes les 134 minutes) qu’il avait terminé avec 19 unités au compteur », a souligné le quotidien régional, pour qui le Memphis Depay qui veut se faire remarquer par les grands clubs européens a intérêt à améliorer son rendement s’il veut marquer les esprits. Et aider Lyon à accomplir ses grands objectifs de cette saison.