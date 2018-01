OL : Al-Khelaïfi et Desplat, c'est « la peste et le choléra » rigole Aulas

Dans : OL, Ligue 1, PSG, EAG.

Interrogé sur ses mauvaises relations avec Nasser Al-Khelaïfi et Bertrand Desplat, Jean-Michel Aulas a remis de l'huile sur le feu.

Pour défendre les intérêts de son Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas ne manque pas une occasion de critiquer les présidents des autres clubs de Ligue 1. S'il s'en est récemment pris à Jacques-Henri Eyraud, le boss de l'Olympique de Marseille, le patron rhodanien garde ses victimes préférées du côté de Paris, mais aussi à Guingamp. Alors qu'il tacle assez souvent Nasser Al-Khelaïfi, auteur selon lui d'une politique en totale inadéquation avec le football français, JMA n'apprécie guère Bertrand Desplat. Ce qu'il ne cache plus...

« Nasser ou Desplat ? Ouh là... Choisir entre la peste et le choléra, c'est difficile hein... Non, Nasser. C'était de l'humour dans l'atmosphère de l'émission .... Ces deux bons présidents sont chacun dans leur catégorie de vrais managers : une préférence pour Nasser qui a été et sera Champion de France et qui gagnera la Ligue des Champions », a lancé, sur La Chaine L'Equipe, Aulas, qui estime donc que le président de l'En Avant n'a rien à lui apprendre, après que Desplat ait publiquement défendu le club parisien contre l'OL l'an dernier.