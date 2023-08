OL ‍: Aït-Nouri chipé à Nice, le gros coup du mercato ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche cet été, Nice a ciblé Rayan Aït-Nouri mais doit se méfier de la concurrence inattendue de l’OL.

En quête d’un joueur pour concurrencer Melvin Bard au poste de latéral gauche la saison prochaine, l’OGC Nice s’active pour trouver un élément à la hauteur des ambitions du club. Ces derniers jours, le nom de Rayan Aït-Nouri revient avec insistance sur la Côte d’Azur. Et pour cause, un accord semblait tout proche d’être trouvé entre le joueur de Wolverhampton et le Gym mais selon Foot Mercato, le dossier reste complexe pour des raisons financières.

Nice a activé d’autres pistes, à commencer par celle menant à Quentin Merlin du FC Nantes. Une situation guettée de près… par l’Olympique Lyonnais. A la surprise totale, le média algérien Shoot Africa nous apprend que le club rhodanien est très intéressé par le profil de l’ancien angevin afin de concurrencer Nicolas Tagliafico. Très polyvalent, Rayan Aït-Nouri a également les qualités pour jouer un cran plus haut sur le terrain.

🚨Ait Nouri n’ira pas à Nice, il pourrait finalement signer à Lyon ! (@Y_Bouali) pic.twitter.com/9fDF8WiqOG — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) July 31, 2023

Jorge Mendes serait à la manœuvre pour faciliter la venue de Rayan Aït-Nouri dans la capitale des Gaules alors que le super agent portugais tente en parallèle de conclure le transfert de Bradley Barcola vers le Paris Saint-Germain. En cas de vente de l’ailier français de l’OL vers le PSG pour une somme comprise entre 35 et 50 millions d’euros, l’écurie de John Textor aura les moyens d’investir sur Rayan Aït-Nouri et ainsi de doubler la concurrence de l’OGC Nice.

Aït-Nouri à l'OL... si Barcola signe au PSG ?

Le natif de Montreuil (22 ans) ne serait pas contre la perspective de relancer sa carrière à l’OL, lui qui n’a disputé que 21 matchs de Premier League la saison dernière. Sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en juin 2026, il semble disponible pour une somme avoisinant les 15 à 20 millions d’euros. Une somme rondelette pour l’OL au vu des contraintes de la DNCG mais une vente de Bradley Barcola permettrait assurément aux Gones d’investir sur un jeune talent à grand potentiel comme c’est le cas de l’international algérien (1 sélection).