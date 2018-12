OL : Aulas a son idée pour éloigner Aouar de l'Algérie

Dans : OL, Equipe de France, Foot Mondial.

« Ça fait un moment que je le suis de manière directe ou indirecte. On va s’asseoir, on va discuter et expliquer les choses. On va voir le discours qu’on aura en face ». Se confiant au magazine Le Buteur, Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, avouait clairement ce week-end qu’il rêvait de convaincre Houssem Aouar de jouer pour les Fennecs. Disposant également de la nationalité française, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais va avoir un choix décisif à faire pour son avenir dans les prochains mois. Présent en conférence de presse ce mardi, Jean-Michel Aulas a évoqué le sujet. S’il refuse d’influencer l’avenir de son meneur de jeu, le président rhodanien a tout de même lancé un message assez clair. Destinataire : Didier Deschamps…

« Je l’ai vu rayonnant avec sa maman (à la cérémonie du Ballon d’Or). Il a donné une très belle image de la France. Il doit exprimer son immense talent. Si Didier Deschamps veut le bloquer par rapport à la sélection algérienne, il peut faire des choses. Je suis heureux pour lui car c’est un pur talent qui vient de l’Academy. J’ai vraiment envie qu’il réussisse jusqu’au bout peu importe ses orientations en matière de sélection et qu’il reste à l’OL » a expliqué Jean-Michel Aulas, qui avait clairement pris position lorsque Nabil Fekir avait dû choisir sa sélection. Et qui semble moins tendu pour le cas d’Houssem Aouar. Même si à l’évidence, le président de l’OL aimerait sans doute voir son joueur défendre les couleurs de la France.