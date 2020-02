OL : Adieu les filets contre l'ASSE et le PSG, bravo les supporters !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a décidé finalement de démonter les filets installés devant les virages du Groupama Stadium avant les matchs contre l'ASSE et le PSG.

Au lendemain de la victoire de l’OL contre la Juventus, le club de Jean-Michel Aulas a annoncé que les filets qui avaient été montés devant les supporters installés dans les virages seront démontés avant le derby de dimanche soir contre l’AS Saint-Etienne et la demi-finale de la Coupe de France face au PSG. « Suite à l’atmosphère festive et positive du match OL-Juve, le club a pris la décision de retirer les filets des virages et compte sur la responsabilité individuelle de ses supporters lors des prochains matchs pour conserver cette ambiance et pousser notre équipe », explique l’Olympique Lyonnais, qui craignait que des débordements donnent lieu à une sanction de l’UEFA. Même si deux supporters de Cristiano Ronaldo ont réussi à entrer sur la pelouse du Groupama Stadium en fin de match, l’OL peut craindre une amende mais pas une sanction plus lourde.