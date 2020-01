OL : Accord trouvé entre Lyon et Tino Kadewere !

Dans : OL.

Le Havre et Lyon n'ont pas encore finalisé l'accord pour le transfert de Tino Kadewere, mais l'attaquant aurait lui déjà négocié les détails de son éventuel contrat à l'OL.

Du côté du HAC, les prochains jours risquent d’être chauds, puisque malgré l’indignation non voilée des supporters, le club doyen va probablement vendre Tino Kadewere à l’Olympique Lyonnais. Et c’est une évidence, sans son buteur vedette, Le Havre a autant de chance de monter en Ligue 1 que Caen, ou presque. Mais il n’empêche, de son côté l’attaquant est lui décidé à rejoindre l’OL, au point même d’avoir déjà négocié les termes de son possible futur contrat avec la formation de Jean-Michel Aulas. Paris-Normandie affirme en effet que le club de la capitale des Gaules a déjà pris l’initiative de négocier directement avec Tino Kadewere et qu’un accord existe entre le joueur de Lyon.

Pas de prêt au Havre, Kadewere arrivera à Lyon aussitôt

De quoi évidemment mettre du piment dans l’affaire, puisque le buteur havrais aura du mal à accepter un échec des négociations entre Vincent Volpe, le patron du HAC, et Jean-Michel Aulas. « L’attaquant havrais se serait déjà mis d’accord avec l’Olympique Lyonnais, avant même que le club au sept titres de champion de France n’ait eu la courtoisie d’entrer en contact avec le club doyen.Un scénario qui incite d’ores et déjà Kadewere à avoir l’esprit tourné vers Lyon, une façon de faire peu appréciée au Havre AC, mais une offensive qui risque de faire très mal », explique le média régional, qui précise que Le Havre et l’OL devraient se rencontrer en début de semaine et que l’hypothèse d’un prêt jusqu’en fin de saison de Kadewere au club normand n’est plus d’actualité.