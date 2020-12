OL : Un match lamentable, Garcia met Tuchel en PLS

Dans : OL.

Après la défaite du PSG contre l’OL au Parc des Princes dimanche soir, Thomas Tuchel a fustigé le niveau global de la rencontre.

« Je suis très déçu, et pas seulement du résultat. Je suis aussi déçu du niveau du match. J'ai vu un match au niveau très bas. Bien sûr, nous sommes aussi concernés. On a manqué de tout ce qu'il faut pour avoir une performance sérieuse » a lancé l’entraîneur allemand au micro de Téléfoot. Des propos qui n’ont pas échappé à Rudi Garcia, lequel était de son côté très satisfait par la performance sérieuse de ses troupes dans la capitale. C’est ainsi que devant la presse, le coach de l’OL a gentiment remis Thomas Tuchel à sa place, faisant remarquer que si le Paris Saint-Germain avait effectivement réalisé un match d’un niveau relativement faible, ce n’était pas le cas de l’Olympique Lyonnais.

« Si effectivement, quand Paris ne peut pas développer d'action, ne tire pas beaucoup au but ou cadre peu, ce n'est pas un bon match, alors ce n'était pas un bon match. Ça veut dire surtout qu'on a bien défendu, on a annihilé leurs forces et on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois. Mais si j'ai des choses à regretter, c'est ça : on a été capable de tenir le ballon chez eux, en s'exposant même à des contres en seconde période, mais je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux dans l'avant-dernière et la dernière passe, être plus précis, plus juste. On aurait pu gagner plus largement » a lancé l’entraîneur de l’OL, qui regrettait presque que son équipe ne se soit imposé qu’avec un but d’avance face au Paris Saint-Germain. C’est dire si les coéquipiers de Neymar n’ont pas livré une grande prestation…