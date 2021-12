OL : A quoi joue Bosz ? Pierre Ménès est perdu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Reims en début de semaine, Lyon a concédé le match nul sur la pelouse de Bordeaux dimanche en clôture de la 17e journée.

Avec ces deux mauvais résultats en une semaine, les hommes de Peter Bosz plongent au classement. Ils pointent désormais à la douzième place, une position inacceptable selon Anthony Lopes, qui a reconnu après le match nul à Bordeaux qu’il y avait « urgence » tandis que les Gones se déplacent à Lille la semaine prochaine. Contre les Girondins, tout n’était pas à jeter mais défensivement, les errements défensifs de l’OL étaient trop criants. Et certains choix de Peter Bosz ont interrogé, à commencer par celui de mettre en place une défense à cinq avec Lukeba aux côtés de Boateng et Denayer et de positionner Gusto et Emerson plus haut. Un choix perdant selon Pierre Ménès, qui avoue ne plus trop comprendre les choix tactiques de l’entraîneur néerlandais de l’OL.

🗣💬 "Aujourd'hui, je n'ai pas compris son choix de changer de système, tu as à peine eu 48h pour le travailler."



« Après l’ouverture du score de Denayer sur corner, Oudin a égalisé en coupant devant le but un centre d’Elis et après la frappe rasante et magnifique de Thiago Mendes, le même Elis a profité d’une erreur conjointe de Guimaraes et Gusto pour aller battre Lopes de près. Mais encore une fois, Lopes a sauvé l’OL à de nombreuses reprises et notamment dans les arrêts de jeu avec un arrêt prodigieux sur une frappe à bout portant de Niang. À l’arrivée, c’est un résultat très insuffisant pour une équipe du standing de Lyon. Bosz avait encore sorti une compo assez étonnante avec notamment Toko-Ekambi sur le banc alors qu’il n’est pas loin d’être le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison. On a clairement l’impression que le technicien néerlandais navigue à vue… » a analysé Pierre Ménès, qui ne parvient plus à trouver de circonstances atténuantes à Peter Bosz, lequel va rapidement devoir redresser le tir s’il ne veut pas se retrouver en grand danger à Lyon.