OL : A la lutte avec des cadors pour Gosens, Lyon va monter très haut

Dans : OL.

Déjà intéressé par le latéral gauche Robin Gosens cet hiver, l’Olympique Lyonnais pourrait retenter sa chance en vue du mercato estival. Un dossier compliqué à cause de la concurrence et du prix réclamé par l’Atalanta Bergame.

Le poste de latéral gauche reste un sujet de réflexion à l’Olympique Lyonnais. Cet hiver, le club rhodanien avait déjà pensé à renforcer cette position. Il faut dire que Youssouf Koné, longtemps blessé, n’a pas eu le rendement espéré après sa signature l'été dernier. Tandis que le jeune Melvin Bard n’a pas réussi à gagner la confiance de l’entraîneur Rudi Garcia. C’est pourquoi Lyon s’est lancé sur la piste menant à Robin Gosens (25 ans), l’une des nombreuses révélations de l’Atalanta Bergame. L’actuel septième de Ligue 1 était allé jusqu’à proposer 25 M€ pour l’Allemand. Avant de se heurter à un refus catégorique du club italien.

En effet, ce dernier réclamait entre 35 et 40 M€ pour son latéral offensif auteur de 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Le prix peut paraître élevé, mais le quart de finaliste de la Ligue des Champions n’oublie pas que son joueur a prolongé son contrat jusqu’en 2024. De plus, Gosens, que le sélectionneur Joachim Löw pensait convoquer le mois dernier avant l’interruption de l’exercice, possède une belle cote sur le marché des transferts puisque l’Inter Milan, la Juventus Turin et Chelsea seraient également sur le coup, ajoute Calciomercato. Pas de quoi effrayer l’OL qui semble prêt à faire monter les enchères.