OL : 6ME perdus, l'OL a la rage....

Dans : OL, Ligue des Champions.

Mardi, c’est dans un stade totalement vide que Lyon va accueillir le Shakhtar Donetsk dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions.

Un contexte forcément très spécial pour les joueurs de Bruno Genesio, deux semaines après leur exploit à Manchester City. Au-delà de l’aspect purement sportif, cette décision de l’UEFA fait également mal aux finances du club, comme le rapporte Le Progrès dans son édition du jour. Selon le quotidien régional, c’est un préjudice minimum de 6ME qui sera à déplorer à cause du huis clos pour cette affiche de Ligue des Champions.

« 6, c’est en millions d’euros, le préjudice minimum estimé pour cet OL-Shakhtar qui sera disputé à huis clos. Pas de billetterie, pas de loges, pas de merchandising. Le manque à gagner sur un match prendra pour l’OL une dimension jamais vue et réellement dangereuse » explique Le Progrès, avant de poursuivre. « Il n’y aura que dix stadiers dans le stade, des journalistes, des joueurs et des entraîneurs. Des forces de police sont néanmoins prévues pour prévenir un éventuel risque d’intrusion dans le stade. Pour l’OL, le moment est désormais venu de mettre les choses au point avec les fauteurs de trouble. C’est le vrai sujet avant de se dire que la décision de l’UEFA n’était pas la plus opportune ». A l’évidence, il serait absolument catastrophique que cette situation se répète à l’avenir. On peut compter sur Jean-Michel Aulas pour faire en sorte que cela n’arrive plus…