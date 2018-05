OL : 60ME, 70ME...l'OL applaudit cette bataille XXL du mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

L'avenir de Nabil Fekir suscite un très grand intérêt en Angleterre, et chaque jour apporte son lot d'informations et de rumeurs sur l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais. Ce mercredi, le Liverpool Echo affirme que désormais la concurrence fait rage entre Chelsea et Liverpool pour essayer d'arracher Nabil Fekir à l'OL. Et cette bataille de deux clubs très riches va forcément se ressentir sur le prix payé par le club qui réussira, éventuellement, à convaincre Jean-Michel Aulas de lui vendre son joueur.

Alors que l'on évoquait des offres autour de 60ME, c'est désormais à 70ME qu'est estimée la proposition à faire pour obtenir la signature de Nabil Fekir. Et l'Olympique Lyonnais le sait, le temps joue en sa faveur, même si le changement d'entraîneur qui se profile à Chelsea pourrait changer la donne. Quoi qu'il en soit, un an après avoir vendu Corentin Tolisso au Bayern Munich et Alexandre Lacazette à Arsenal, le club de Jean-Michel Aulas démontre encore que son académie produit des joueurs qui attirent les plus grands clubs européens. Et le pari est clairement gagnant pour le patron de l'OL. Reste à savoir si l'Olympique Lyonnais se remettra sportivement du départ d'un autre de ses cadors, mais pour l'instant ce système fonctionne.