OL : 6 ME pour un attaquant roumain, le coup de folie de Lyon au mercato ?

Pas forcément en quête d'un nouvel avant-centre durant le prochain marché des transferts, l'Olympique Lyonnais tente pourtant un coup en... Roumanie.

« On a la volonté de garder cette équipe ou de la renforcer pour la mettre au même niveau s’il y a des départs ». Début décembre, Jean-Michel Aulas se montrait limpide vis-à-vis du mercato hivernal. Le club rhodanien recrutera en janvier qu'en cas de départ. Et pourtant, plusieurs renforts pourraient tout de même débarquer au Groupama Stadium. Un défenseur central est notamment espéré. Mais pas que. Alors que le meilleur buteur de l'équipe de Genesio est le milieu Houssem Aouar (6 buts en L1), qui devance deux anciens ailiers reconvertis en buteurs (Bertrand Traoré et Memphis Depay), Lyon resterait à l'affût sur le marché des numéros neuf.

Pour concurrencer un Moussa Dembélé décevant (4 buts en 13 matchs de L1), les Gones sont déjà passés à l'action pour George Tucudean. Selon la Gazeta Sporturilor, l'OL aurait effectivement formulé une première offre de six millions d'euros, le 24 décembre dernier, pour recruter l'international roumain. Une somme jugée insuffisante par le CFR Cluj. « Nous ne pouvons pas vous donner le nom des clubs, mais ils sont nombreux à être intéressés. Nous ne discuterions qu’à partir de 8 M€. George est notre homme de base, et nous voulons qu’il reste au moins jusqu’à cet été pour nous aider à obtenir un nouveau titre », a lancé le président Marian Băcăcean dans les colonnes du quotidien roumain. Lyon va-t-il désormais rehausser son offre pour le buteur de 27 ans, auteur de 13 réalisations cette saison, ou passer à autre chose ? Réponse à l'ouverture du mercato, en janvier prochain...