OL : Blanc juge Jeffinho inapte pour la Ligue 1

Par Eric Bethsy

Arrivé avec une blessure à la cheville, Jeffinho n’est pas encore prêt pour ses débuts avec l’Olympique Lyonnais. L’ailier brésilien a bien repris l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers cette semaine. Mais l’entraîneur Laurent Blanc estime que sa recrue doit encore patienter.

Le Groupama Stadium ne découvrira probablement pas Jeffinho ce week-end. Déjà blessé à la cheville au moment de sa signature, l’ailier de l’Olympique Lyonnais était annoncé indisponible pour une quinzaine de jours la semaine dernière. Le Brésilien a tout de même surpris en participant à l’entraînement collectif vendredi. C’est pourquoi Laurent Blanc envisage de l’intégrer au groupe pour la venue du Racing Club de Lens dimanche soir.

Jeffinho est présent pour cet entraînement à deux jours de la réception de Lens #OL pic.twitter.com/7SMEZsJ7qq — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 10, 2023

Mais l’entraîneur des Gones, catégorique, assure que Jeffinho n’est pas prêt à disputer un match de Ligue 1. « Il est apte à jouer au football, mais est-il apte à jouer un match de première division ? Je ne crois pas, a écarté l’ancien coach du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Il n’est pas impossible que je le prenne sur le banc, mais je pense qu’il va falloir attendre un petit peu, c’est préférable. Est-il prêt pour jouer ? Je vous dis que non. » En cas de convocation, l’ancien joueur de Botafogo devra se contenter du banc des remplaçants.

L'enthousiasme de Jeffinho

Ce serait au moins l’occasion pour lui de découvrir le Groupama Stadium et ses supporters à qu’il avait promis du spectacle lors de sa présentation. « Je vais apporter de la chaleur aux supporters malgré le froid, avait plaisanté le renfort à 12,5 millions d’euros. Je suis un jeune joueur, rapide, qui représente le football brésilien. J'aime rentrer dans l'axe et percuter. J'ai le sens des responsabilités. (…) Tout le monde connaît les joueurs brésiliens, on est heureux même quand la situation n'est pas bonne. Je vais apporter ça à Lyon. Je suis toujours heureux. » Un profil forcément séduisant pour les fans.