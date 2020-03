OL : 50 ME pour un Memphis Depay sur une jambe, la Lazio ne comprend pas

Dans : OL.

Leader provisoire de la Série A avec un match d’avance sur la Juventus Turin, la Lazio Rome disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, le club romain rêve de Memphis Depay…

Il faut dire qu’une attaque composée de Ciro Immobile et de l’international néerlandais de l’Olympique Lyonnais aurait fière allure, et pourrait faire bien des dégâts en Europe. C’est ainsi que selon les informations du Corriere dello Sport, le manager romain Simone Inzaghi a fait de Memphis Depay l’une de ses priorités en attaque pour le prochain mercato estival. Mais pour plusieurs raisons, l’opération sera très délicate à boucler… pour ne pas dire totalement impossible. Tout d’abord, la blessure de Memphis Depay soulève quelques inquiétudes chez les hauts dirigeants de la Lazio Rome. En effet, la direction romaine ne serait pas très chaude à l’idée de consentir un gros effort financier sur un joueur victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, et qui semble revenir beaucoup plus vite que prévu.

Surtout, c’est le prix de Memphis Depay qui rend l’opération quasiment impossible. Car pour les médias italiens, l’attaquant de l’OL va prolonger son contrat dans les prochaines semaines en faveur des Gones, ce qui va réévaluer son prix aux alentours des 50 ME. Malgré une qualification d’ores et déjà acquise pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, la Lazio Rome n’entend pas consentir un tel effort financier pour le recrutement de son prochain attaquant. La piste est donc déjà à oublier ou presque pour la Lazio. A moins que Memphis Depay ne prolonge pas à l’Olympique Lyonnais. Ce qui serait véritablement étonnant quand on sait que Jean-Michel Aulas avait évoqué l’idée d’une prolongation dans la semaine qui a suivi la grave blessure du joueur. L’international néerlandais avait alors apprécié la marque de soutien de son président, même si l'ancien de Manchester United a aussi plusieurs fois confié par le passé qu'il se verrait bien rejoindre un grand club européen.