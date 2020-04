OL : Bloqué par Aulas, Mendy peut remercier Zidane

Dans : OL.

Transféré au Real Madrid l’été dernier, Ferland Mendy aurait pu rester une saison supplémentaire à l’Olympique Lyonnais. C’était du moins le souhait du club rhodanien.

La presse espagnole est unanime concernant Ferland Mendy. Malgré quelques pépins physiques, le latéral gauche n’a eu besoin que de quelques mois pour s’adapter au Real Madrid. Mieux, le Français est même considéré comme le titulaire au détriment du cadre Marcelo. Preuve que l’ancien Lyonnais avait fait le bon choix l’été dernier, lorsque le club dirigé par Jean-Michel Aulas tentait de retenir le joueur représenté par Yvan Le Mée.

« C'était un transfert très difficile parce que Lyon ne voulait pas le vendre, ils voulaient le garder pour une saison de plus, a raconté l’agent du Merengue à Marca. Et le Real ne voulait pas payer 48 M€ plus 5 M€ de bonus. Les négociations ont duré des mois. En plus, il y avait beaucoup de joueurs à ce poste. Juni Calafat (recruteur du Real) et José Angel Sanchez (directeur général) ont fait un travail exceptionnel pendant les négociations. » Autre paramètre important, l’obstination de l’entraîneur madrilène.

Zidane n’a pas lâché

« Zidane voulait le joueur à tout prix et malgré les problèmes, il n’a jamais abandonné et c’est super important parce que parfois les entraîneurs ont en marre d'attendre et le club change d’avis, a souligné l’intermédiaire. Ensuite, Ferland intéressait la Juve, Naples et l'Inter, mais le Real c'est le Real. Et il n'y avait aucun problème avec lui. Quand il était petit, il avait un poster de Zidane dans sa chambre. » Les deux clubs avaient quand même finalisé le transfert dès le mois de juin, avant l’ouverture du mercato.