OL : 5-0 face au PSG, pourquoi les Lyonnais sont remontés contre Neymar

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Certains joueurs de l'Olympique Lyonnais estiment que Neymar aurait dû se faire exclure sous le maillot du Paris Saint-Germain lors du dernier choc de la Ligue 1.

Dimanche dernier, le match au sommet entre Lyon et Paris a d'abord été tendu, puis flamboyant. Avant le quadruplé de Mbappé, qui a scellé la victoire du club de la capitale (5-0), la partie avait viré au rouge, avec les expulsions de Kimpembe pour gros tacle sur Ndombele (35e) et de Tousart pour une faute sur Mbappé (45e). Mais le match aurait très bien pu se terminer à 10 contre 9 en faveur du club rhodanien. En effet, selon Le Parisien, les Gones estiment que Neymar aurait mérité de rentrer aux vestiaires après une double faute, au cours de laquelle il a violemment fait tomber Rafael avant de laisser traîner son pied sur la semelle de Morel (38e).

Une « action litigieuse qui aurait pu faire pencher la décision de l’arbitre vers un carton rouge », surtout que le latéral droit de l'OL est ensuite sorti sur blessure, avec une entorse à l’épaule qui va l'éloigner des terrains pendant un mois. De plus, « les Olympiens ont regretté que Neymar ne prenne pas la peine de venir s’excuser auprès de son compatriote ou de prendre des nouvelles », explique ainsi que le quotidien francilien. Un fait de jeu qui s'ajoute à la blessure rapide de Nabil Fékir pour un engagement maximal, mais régulier de Thiago Silva, et qui énerve donc les Lyonnais, qui ont perdu plus que trois points au Parc des Princes.