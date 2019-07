OL : 25 ME pour Thiago Mendes, abusé ou pas ?

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Arrivé à Lyon ce lundi soir, Thiago Mendes est sur le point de s’engager avec le club rhodanien.

Un transfert qui répond aux attentes des nouveaux patrons brésiliens du secteur sportif, le milieu de terrain sortant d’une saison convaincante avec Lille. Celui qui devrait être le premier relanceur de l’OL la saison prochaine va faire l’objet d’un transfert de 25 ME, soit le plus cher de l’histoire du club rhodanien, juste devant Lisandro Lopez. Un investissement copieux donc, même s’il se fait en accord avec les moyens financiers grandissants du club de Jean-Michel Aulas, et en rapport bien évidemment avec les grosses ventes effectuées ou à venir cet été. Mais ce mardi, Le Progrès se pose la question du prix du Brésilien, et avoue ne pas très bien savoir à quoi s’en tenir.

« Il est probable que celui qui serait alors le 19e brésilien de l’histoire de l’OL, deviendrait également le plus coûteux depuis Lisandro engagé le 7 juillet 2009 pour 24 millions d’euros. Comme le marché est terriblement difficile à décrypter, et les prix relativement complexes à cerner, personne ne sait réellement si l’OL fait une superbe affaire », a livré le quotidien régional, pour qui Thiago Mendes est en tout cas prêt à relever le défi, lui qui est suffisamment expérimenté et va connaitre sa troisième saison en Ligue 1, avec une belle progression depuis son arrivée.