OL : Lyon prépare un deal Depay-Paqueta à Milan !

Annoncé partant, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay semble encore loin du FC Barcelone. Ses dirigeants le verraient plutôt du côté de Milan afin de récupérer un Rossonero.

La performance de Memphis Depay (26 ans) contre Nîmes (0-0) vendredi ne devrait pas rassurer l’Olympique Lyonnais. Après cette rencontre de la 4e journée de Ligue 1, beaucoup seront tentés de croire que l’attaquant a déjà la tête ailleurs. Et ils n’auraient pas forcément tort. Certes, l’international néerlandais vient de récupérer le numéro 10, ce qui pourrait être considéré comme un pas vers une nouvelle saison à Lyon. Il n’empêche que sa situation n’a pas évolué. L’ancien joueur de Manchester United refuse toujours de prolonger alors que son contrat expire l’année prochaine.

Dans ces conditions, la direction ne le retiendra pas. Mais n’attendra pas non plus que le FC Barcelone, son principal prétendant, récolte les fonds nécessaires pour payer son transfert. C’est pourquoi le propriétaire du Groupama Stadium, d’après Sport Mediaset, voudrait expédier Memphis Depay au Milan AC et l’inclure dans la transaction pour attirer Lucas Paqueta (23 ans). On ignore combien vaut réellement le milieu brésilien, mais l’Olympique Lyonnais estimerait son capitaine à 45 millions d’euros. Un montant sans doute exagéré… Reste à savoir si le Gone accepterait de rejoindre les Rossoneri. Le Barça est peut-être plus séduisant sur le papier, mais l’idée d’évoluer avec Zlatan Ibrahimovic peut représenter un bel argument.