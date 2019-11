OL : 24 personnes, l'incroyable staff de Rudi Garcia

Dans : OL.

Nommé en octobre dernier entraineur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a devancé Laurent Blanc à la surprise générale pour récupérer ce poste.

L’ancien coach de l’OM avait pour avantage d’arriver sans bouleverser le staff en place, ce à quoi les dirigeants lyonnais tenaient visiblement beaucoup. Un peu trop visiblement pour Laurent Blanc, avec qui les discussions n’ont pas du tout fonctionné, notamment avec Juninho. C’est ce que confirme L’Equipe ce vendredi, le quotidien sportif évoquant notamment le fameux rendez-vous entre le champion du monde 1998 et le directeur sportif lyonnais.

L’ex-sélectionneur français tenait absolument à effectuer une rupture totale avec les personnes en place, en se séparant de plusieurs membres du staff. Il se voyait déjà entrer pour la première fois après sa nomination dans le vestiaire en étant totalement seul avec les joueurs, histoire de marquer la rupture totale et de bien faire comprendre qui était le boss. Une exigence qui a visiblement totalement refroidi Juninho, qui ne se voyait pas faire ça à Baticle, Coupet et Caçapa, qui auraient pu prendre la porte avec Laurent Blanc aux commandes, ou auraient au moins vu leur influence être largement réduite. Finalement, Rudi Garcia a donc eu gain de cause, doublement même puisqu’il ramène chaque semaine un nouvel adjoint, pour former le staff le plus étoffé de l’histoire du club, avec 24 personnes autour de l’équipe.