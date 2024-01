OL ‍: 20ME pour Benrahma, un gros problème surgit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais reprend le chemin de la Ligue 1 ce week-end, mais du côté des dirigeants, on s'active toujours sur le mercato. Le dossier d'un attaquant supplémentaire, à savoir Saïd Benrahma coince un peu.

Même si l'actualité sportive de Lyon tient au déplacement de dimanche au Havre en Championnat, dans les coulisses du club de John Textor on s'agite toujours afin que les renforts attendus soient présents le plus vite possible. Sur le plan offensif, l'OL a frappé un premier grand coup en s'offrant Malick Fofana, les dirigeants rhodaniens ont toujours pour ambition de recruter Saïd Benrahma, l'attaquant international algérien de West Ham. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de Premier League, ce dernier ne quittera pas Londres pour moins de 20 millions d'euros. Mais ce prix très important n'est pas le seul problème pour l'Olympique Lyonnais, car du côté de Benrahama, on a compliqué la tâche du club de Ligue 1 comme l'a rapporté Hugo Guillemet.

Benhrama et l'OL, ce n'est pas si simple

Le journaliste de L'Equipe, dont l'ancien patron est désormais le boss de l'OL, a confié que Saïd Benrahma avait impliqué pas mal de monde dans un éventuel transfert et que cela rendait l'opération nettement plus complexe. « Saïd Benhrama c’est compliqué et c’est la priorité offensive de l’Olympique Lyonnais. Mais c’est très coûteux, c’est une opération à 20 millions d’euros. Et surtout, il y a beaucoup d’agents et d’intermédiaires. C’est un joueur qui est avec Pini Zahavi, mais qui ne travaille plus forcément avec lui et qui a fait entrer d’autres personnes dans son entourage. C’est un transfert compliqué, la négociation n’est pas morte, mais il est difficile à finaliser, il y aura beaucoup de commissions. Cependant, l’OL a prévu de faire trois joueurs offensifs et ils ont déjà fait Fofana, s’ils arrivent à faire Danjuma, peut-être qu’ils prendront un peu plus de temps soit pour finaliser Benrahma soit pour faire un autre joueur sur la fin du mercato », a précisé Hugo Guillemet sur ce dossier de l'attaquant supplémentaire.