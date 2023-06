OL ‍: 20 ME pour faire hurler les supporters, Textor hésite

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Auteur d’une incroyable saison sous le maillot du FC Metz en Ligue 2, Georges Mikautadze figure dans les petits papiers de l’Olympique Lyonnais en vue du prochain mercato. Tout sauf une surprise.

Élu meilleur joueur de la saison en Ligue 2 lors de la cérémonie des Trophées UNFP le week-end dernier, Georges Mikautadze a complètement explosé aux yeux des suiveurs du football français cette saison. Avec 23 buts et 8 passes décisives, le joueur de 22 ans a été l’un des hommes clés de la bonne saison de Metz, qui pourrait valider sa remontée en L1 vendredi soir en cas de victoire contre Bastia. Suite à ce match ultra-important, l'international géorgien devra se poser pour choisir son futur. Un avenir qui ne passera probablement pas par Metz, même en cas de montée de Ligue 1. Il faut dire que Mikautadze est logiquement courtisé de tous les côtés en vue du mercato estival. Pisté par l’AC Milan, mais aussi et surtout par Burnley et Wolverhampton en Premier League, qui sont prêts à aligner les 20 millions d’euros souhaités par le FC Metz, le Lyonnais de naissance a aussi une chance d’effectuer son retour à l’OL. En effet, selon les informations du 10 Sport, les Gones ont coché le nom de Mikautadze depuis plusieurs mois.

L’OL veut faire revenir Mikautadze

EXCLU @le10sport : L’OL est très intéressé par Georges Mikautadze (Metz) !



▶️ L’OL positionné mais n’a pas fait d’offre



▶️ Metz veut 20 M€



▶️ Burnley et Wolverhampton sont dans la course https://t.co/EFQydNnxPF — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 1, 2023

Positionné dans ce dossier, l’OL n’a toutefois pas encore fait une offre de transfert. Il faut dire que Metz se montre très gourmand pour lâcher son buteur sous contrat jusqu’en 2026. S’ils apprécient le profil du meilleur joueur de L2, les dirigeants rhodaniens hésitent encore à ce tarif-là. En tout cas, si Lyon venait à passer à l’action, Mikautadze pourrait bien céder à la tentation, vu qu’il a toujours rêvé de jouer au Groupama Stadium. Formé par l’OL entre 2008 et 2015 dans la même génération que Gouiri, Mikautadze avait déjà fait des appels du pied à son ancien club via des déclarations d'amour dans la presse, mais aussi en faisant le signe 69 dans le Chaudron lors de son doublé contre l’ASSE en avril dernier. Autant dire que s’il a la possibilité de revenir à Lyon, après avoir été évincé de l’OL à l’âge de 15 ans avant de rebondir à Saint-Priest et Metz en passant par Seraing, le Gone n'hésitera pas à monter dans le train.