OL : 16 ME de recette en une soirée, c’est Aulas qui sera content

Dans : OL, Ligue des Champions.

Le match de championnat face à Guingamp remporté (2-1), l’Olympique Lyonnais peut se focaliser sur le choc contre le FC Barcelone en Ligue des Champions mardi.

Pour le club rhodanien, il s’agit du plus gros rendez-vous de la saison, et pas seulement d’un point de vue sportif. Sur le plan financier aussi, ce huitième de finale aller représente un moment fort de l’exercice. L’OL attend en effet 58 000 spectateurs au Groupama Stadium, ce qui lui assure une énorme rentrée d’argent. En tant que propriétaire de son stade, Lyon devrait toucher plus de 4 millions d’euros en recette billetterie, estime la radio RMC. Et ce n’est qu’un début.

Car en ajoutant les droits TV ainsi que les dotations versées par l’UEFA, l’actuel troisième de Ligue 1 va percevoir un total de 16 millions d’euros rien que pour la première manche de cette confrontation ! Autant dire que le président Jean-Michel Aulas peut se frotter les mains, lui qui adore rappeler à quel point la Ligue des Champions est importante pour les finances de son club. Pour le coup, personne ne pourra le contredire.