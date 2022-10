OL : 10 millions dans les caisses, c'est la surprise de l'hiver

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Tout proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar pourrait finalement quitter l'Olympique Lyonnais en janvier prochain. Direction la Liga ou la Premier League ?

Totalement disparu des radars depuis le début de la saison, Houssem Aouar n’a disputé que 30 minutes de jeu cette saison du côté du club rhodanien, en août dernier contre Ajaccio. Depuis, le joueur de 24 ans a squatté l’infirmerie à cause d’une blessure à une cheville avant de cirer le banc des remplaçants au cours des derniers matchs. Si l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche de l’OL en lieu et place de Peter Bosz va peut-être lui permettre de se relancer, Aouar pense à son avenir. En fin de contrat en juin prochain, l'international français envisage toujours de quitter son club formateur pour découvrir un autre grand championnat européen. L’été dernier, il avait été à deux doigts de rejoindre Nottingham Forest en Premier League, mais faute d’accord entre toutes les parties, son transfert avait capoté. Resté à Lyon contre sa volonté, Aouar aura une nouvelle chance de faire ses valises en janvier prochain, surtout que plusieurs clubs s’intéressent encore à lui.

Un transfert de 10 ME pour Aouar en janvier ?

Houssem #Aouar a reçu une première approche de l’Atletico et de l’Inter Milan en vue d’une arrivée libre l’an prochain.



L’OL souhaite prolonger son milieu mais la situation reste floue et #Aouar sera libre de s’engager dans le club de son choix au 1er janvier. (Foot Mercato) pic.twitter.com/v2J2369KuU — Inside Gones (@InsideGones) October 4, 2022

En effet, selon Estadio Deportivo, c’est désormais au tour de l’Atletico de Madrid d’entrer dans la danse pour Aouar. En quête d’un bon coup l’hiver prochain, sachant qu’Aouar sera à six mois de la fin de son contrat, le club de Liga pourrait sortir un chèque de plus de 10 millions d’euros pour tenter de recruter Aouar en cours de saison. Une affaire qui ne sera pas simple à réaliser à cause de la concurrence. Vu qu’en plus de l’Atleti, Newcastle, Arsenal, la Juventus et le Betis Séville sont aussi sur les rangs pour recruter Aouar à prix canon. Reste maintenant à savoir si ces grands clubs européens passeront vraiment à l’offensive pour sortir le Gone du Groupama Stadium en janvier prochain contre un peu d’argent, ou s’ils attendront l’été prochain pour faire venir Aouar de manière gratuite et libre. Ce qui n'arrangeait pas du tout l’OL, qui espère quand même gratter un petit billet sur l’un des cracks de son centre de formation.