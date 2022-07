Officiel : Rémy Vercoutre prolonge à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arrivé comme entraineur des gardiens pour aider Anthony Lopes a franchir un nouveau cap, Rémy Vercoutre a accompli sa mission et il va même poursuivre sur le long terme. L’OL a annoncé ce mardi après-midi que son ancienne doublure a prolongé d’un an son contrat, ce qui l’emmène jusqu’en juin 2024 avec le club rhodanien. « Je suis ravi de pouvoir prolonger l’aventure avec le club. C’est un gage de confiance et la récompense du travail mis en place avec tous mes gardiens. On a la chance d’avoir des conditions de travail exceptionnelles ici et je suis très fier de pouvoir continuer, tout en gardant à l’esprit que le plus important c’est bien évidemment de gagner et de voir mes gardiens performer au quotidien », a fait savoir le membre du staff de Peter Bosz.