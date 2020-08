Officiel : L’OL prête Pape Cheikh Diop à Dijon

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a annoncé le prêt de son milieu de terrain Pape Cheikh Diop à Dijon, pour la saison 2020-2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat de 5 ME, qui deviendra automatique si Dijon se maintient en Ligue 1 à l’issue de la saison. Si la levée du prêt venait à être effectuée, ce transfert sera associé à des bonus pouvant se monter à 1,5 ME, et un pourcentage de 15 % en cas de plus-value à la revente. Recruté pour 10 ME par l’OL en 2017, Diop n’a pas réussi à se faire sa place à Lyon, et avait été prêté la saison dernière au Celta Vigo, le club dont il était issue.