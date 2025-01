Officiel ‍: L'OL prête Adryelson à Anderlecht

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi 15 janvier 2025 le départ d'Adryelson sous la forme d'un prêt.

C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel. L'Olympique Lyonnais a annoncé ce mercredi 15 janvier le prêt de son défenseur central Adryelson. Le Brésilien, qui n'a joué que quatre petits matchs sous les couleurs des Gones, est prêté à Anderlecht, en Belgique. Dans son communiqué, le club lyonnais indique que ce prêt inclut une option d'achat fixée à 6 millions d'euros, plus un intéressement de 10% sur la plus-value d'un futur transfert. Pour rappel, il a évolué lors des quatre derniers mois avec Botafogo en prêt, club avec lequel il a remporté le championnat brésilien et la Copa Libertadores.