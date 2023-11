Objectif maintien, l’OL doit jouer comme une petite équipe

Dans : OL.

Fabio Grosso n’échappe pas aux critiques après le nouveau match nul de l’OL, toujours lanterne rouge de Ligue 1 après la onzième journée.

Dix-huitième de Ligue 1 au soir de la 11e journée, l’Olympique Lyonnais accuse un retard de six points sur le premier non-reléguable, Lorient. Certes, l’équipe de Fabio Grosso a un match de plus à disputer contre l’Olympique de Marseille, mais les prestations se suivent et se ressemblent sans rassurer personne. Au micro de la Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a commenté les difficultés rencontrées par les Gones.

Fabio Grosso trop ambitieux dans le jeu ?

Pour l’ancien milieu de terrain de Lille, qui était aux commentaires de la rencontre entre l’OL et Metz sur Prime Video, l’équipe de Fabio Grosso est trop ambitieuse dans le jeu, ce qui ne lui rend pas service au vu du manque de confiance des joueurs depuis le début de la saison. Ludovic Obraniak conseille ainsi à l’entraîneur italien d’opter pour une tactique plus simple et plus « moche » afin de retrouver de la confiance et des victoires puis ensuite d’envisager un football plus attractif digne d’un club de la dimension de l’OL.

« La grande faiblesse de l’OL, c’est sa ligne défensive et le problème c’est que la ligne défensive a tout le temps le ballon. Le ballon n’arrive quasiment jamais vers l’avant. Lyon veut repartir de l’arrière mais comme tu construis très mal, tes attaquants ne sont jamais servis dans les bonnes conditions. Soit parce que c’est trop lent, soit parce qu’il n’y a pas de créativité. Mais à un moment, tu es en mode objectif maintien, tu as le droit de jouer long, envoyer le ballon dans le camp de l’adversaire » a estimé Ludovic Obraniak dans l’Equipe du Soir après le match nul de Lyon au Groupama Stadium contre Metz, avant de conclure.

Obraniak demande à l'OL de jouer comme une petite équipe

« Oui, ce n’est pas beau mais il faut prendre des points. Joue les deuxièmes ballons, tu mets le petit Alvero à la récupération et des joueurs de ballon dans les 30 derniers mètres. Tu vas prendre trois points, six points, neuf points et ensuite tu vas retrouver du jeu. Mais pour l’instant, l’OL joue complètement à contre-courant » a analysé l’ancien joueur du LOSC et de la sélection polonaise. Reste maintenant à savoir comment l’Olympique Lyonnais abordera ses prochaines échéances avec un calendrier démentiel : Rennes, Lille, Lens, Marseille, Toulouse et Monaco sont au programme des six prochains matchs. De quoi trembler lorsque l’on est supporter de l’Olympique Lyonnais.