Nuamah prêté par un club d'Eagle Football à l'OL, voilà le secret

Par Claude Dautel

Le transfert d'Ernest Nuamah s'éternise, puisque le joueur est arrivé depuis une semaine à Lyon. Mais John Textor a fait savoir que le montage mis en place et un souci de document administratif avaient retardé légèrement l'opération sans la mettre en danger.

Les fans lyonnais peuvent dormir sur leurs deux oreilles, même si Ernest Nuamah n’a pas signé son contrat avec le club rhodanien, alors qu’il est arrivé depuis une semaine à Lyon, ce n’est pas pour un problème de retard de paiement au club de Nordsjealland, contrairement à ce qu’avait indiqué L’Equipe la semaine passée. En effet, afin de déjouer les contraintes de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ce n’est pas l’OL qui va directement recruter l’attaquant tant convoité, mais un club d’Eagle Football, la holding qui possède OL Groupe, on parle de l'équipe belge de Molenbeek. Et c’est ensuite via un prêt de cette formation à l’OL qu’Ernest Nuamah signera d'ici à la fin du mercato son contrat avec la formation lyonnaise Un moyen habile de contourner la DNCG qui va évidemment regarder tout cela de près. Cependant, ce n’est pas le seul motif de ce retard.

Nuamah avec l'OL contre le PSG, c'est possible

Dans une visio-conférence avec des médias qu’il avait choisis, John Textor a précisé qu’il y avait également un souci de retard dans le visa du joueur ghanéen, mais que cela allait rapidement se régler. « Ce qui est un peu compliqué, c’est lié à ses papiers et à son visa. On espère qu’il pourra jouer le prochain match face au PSG. Il n’y a pas de problème financier avec le Danemark. Tous les paiements ont été effectués avant la date limite. Il s’agit juste d’un problème de visa », a indiqué le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais, afin de calmer les rumeurs et les inquiétudes. Pour être aligné face au Paris Saint-Germain, ou jouer quelques minutes, dimanche soir en Ligue 1, Ernest Nuamah devra cependant signer son contrat dans les prochaines 48 heures afin que cela soit homologué par la LFP.