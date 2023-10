Nuamah, Moreira, Baldé....zéro offre de l'OL pour la saison prochaine

Dans : OL.

Dernier du classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais fera un mercato de feu a promis John Textor. En attendant, l'OL n'offre rien aux joueurs en fin de contrat ou qui sont prêtés.

Dans la foulée du naufrage de l’Olympique Lyonnais contre Clermont (1-2), le propriétaire américain de l’OL était rapidement intervenu pour tenter de rassurer des supporters sidérés par la médiocrité abyssale de leur équipe. Pour John Textor, il n’y a aucune peur d’une relégation en Ligue 2, et pour cela il compte sur un marché des transferts XXL en janvier prochain. « On n’a pas eu les mains libres cet été. C’est en janvier que ça va se jouer. Tout va très bien financièrement. Il n’y aura pas de soucis avec la DNCG. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille au niveau du club. En janvier, on va y aller », a prévenu l’homme d’affaires qui visiblement n’a plus aucune crainte du gendarme financier du football. Cependant, dans la pratique, avant même de recruter, l’Olympique Lyonnais va devoir gérer les joueurs qui sont prêtés ou qui arrivent à la fin de leur contrat. Et là, c’est le grand flou.

L'OL ne peut pas réellement se mouiller

Le classement actuel de l’équipe de Fabio Grosso fait que les dirigeants lyonnais ne peuvent pas réellement se positionner pour la saison prochaine, on voit en effet mal l’OL pouvoir conserver son effectif actuel en cas de relégation. Et cela laisse dans l’incertitude de très nombreux joueurs comme le détaille Le Progrès à la veille du déplacement au Vélodrome pour y défier l’OM. « Des joueurs lyonnais seront en fin de contrat en 2024, mais pour l’instant, les cas n’ont pas spécialement été évoqués (…) Le Brésilien Henrique a reconnu qu’il n’avait « malheureusement pas parlé avec le club ». Le gardien Riou et Kadewere arrivent au terme de leur engagement. Caleta-Car a été prêté par Southampton, mais bénéficie d’une option d’achat obligatoire (3,5 millions). Moreira fait l’objet d’un prêt payant de Chelsea (2,8 millions). Nuamah a un an de prêt à honorer de Molenbeek, tout comme Baldé prêté par Troyes avec une option d’achat à 6 millions. Pour l’instant, le silence est d’or, et les situations dépendront du verdict final », précise le quotidien régional. Pas de quoi faciliter la vie des joueurs concernés, lesquels n'avaient probablement pas prévu cela lorsqu'ils ont signé à l'Olympique Lyonnais.