Nice applaudit le beau mercato de l'OL

Par Guillaume Conte

L'OL revit en cette année 2024 et fait désormais peur à ses adversaires à l'image du discours très prudent de l'OGC Nice avant le match de ce vendredi soir.

De bête blessée à équipe en forme, l’Olympique Lyonnais a changé de visage en 2024. Le mercato très ambitieux réalisé par John Textor a marqué les esprits, et les adversaires lyonnais. Désormais, Pierre Sage possède un effectif beaucoup plus imposant à sa disposition et cela se ressent sur les performances, comme quand l’OL se permet d’aller chercher la victoire à Montpellier malgré un match très mal maitrisé. Les Lyonnais retrouvent la forme et les points tombent, ce qui a le don d’inquiéter l’OGC Nice.

Sprint final chargé, l'OL en arbitre de choix

Meilleur joueur des Aiglons ces dernières semaines, Evann Guessand s’attend à souffrir alors que les Azuréens tentent de digérer le derby très compliqué perdu face à Monaco le week end dernier. Une défaite 3-2 avec l’expulsion de Dante au passage, pas l’idéal dans ce championnat où la place de dauphin intéresse beaucoup de monde, alors que le PSG est hors de portée. Pour l’attaquant niçois, l’OL est désormais impossible à considérer comme une proie facile, et le mercato réalisé par le club rhodanien a marqué les esprits.

🫡 Le Général a marqué lors de nos 5 derniers matchs de @Ligue1UberEats, il n'a fait mieux qu'une seule fois dans sa carrière… 🔴🔵



📈 Retrouvez les 3 statistiques à connaître avant #OLOGCN 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) February 15, 2024

« On va affronter un Lyon en confiance, avec de belles recrues, et ils jouent chez eux. Après notre défaite contre Monaco, ils vont vouloir appuyer un peu plus. Ça va être un beau duel, mais on y va pour gagner ce match car ça va être un premier tournant de cette fin de saison. On est tous à 1 ou 2 ou 3 points. C'est serré donc c'est un peu un sprint mais il nous reste encore quelques matchs devant nous. Il n'y a pas tellement d'excitation, on a toujours notre force tranquille. C’est une de nos forces cette saison. On arrive à rester calme dans chaque situation, il faut garder la tête froide pour pouvoir faire les choses bien », a livré Evann Guessand, pour qui ce déplacement au Groupama Stadium sera compliqué. Mais le Gym ne peut pas se permettre de lâcher la bride alors que la deuxième place est convoitée par Monaco, Brest, Lille et Lens notamment.