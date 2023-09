MU ‍: Accusé par son coach, Jadon Sancho contre-attaque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Non-retenu pour disputer le choc face à Arsenal ce dimanche avec Manchester United, Jadon Sancho a été sanctionné par Erik Ten Hag.

Après la défaite de son équipe dans le temps additionnel contre Arsenal (3-1), Erik Ten Hag a confié que Jadon Sancho n’avait pas été retenu dans le groupe de Manchester United en raison de son rendement à l’entraînement. « Son absence était basée sur ses performances à l'entrainement. C'est pourquoi nous ne l'avons pas retenu pour ce match » a commenté l’entraîneur des Red Devils. Des propos qui ont fait réagir l’international anglais, lequel a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux ce dimanche après la déclaration de son coach.

« Ne croyez pas tout ce que vous lisez ! Je n'accepterai pas que l'on dise des choses complètement fausses, je me suis très bien comporté à l'entraînement cette semaine. Je crois qu'il y a d'autres raisons à cette affaire que je n'évoquerai pas, j'ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n'est pas juste » a indiqué Jadon Sancho avant de poursuivre.

Sancho réagit aux propos de Ten Hag

« Tout ce que je veux, c'est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe. Je respecte toutes les décisions prises par le staff, je joue avec des joueurs fantastiques et je suis reconnaissant de le faire, mais je sais que chaque semaine est un défi. Je continuerai à me battre pour ce badge, quoi qu'il arrive » a expliqué Jadon Sancho, qui ne tolère pas les accusations de son entraîneur quant à son rendement et/ou son attitude lors des entraînements de la semaine à Manchester United. Un feuilleton qui tombe mal alors que le mercato est terminé. L’Anglais va donc devoir cravacher pour regagner sa place chez les Red Devils.