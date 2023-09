Arsenal s'offre MU dans le Fergie Time

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans un match extrêmement serré, Arsenal a battu Manchester United sur le score de 3-1. Si Odegaard a très rapidement répondu à Rashford en première période, le but vainqueur pensait être mis par Garnacho pour MU, mais il était refusé pour un hors-jeu au millimètre. Au bout des arrêts de jeu, Rice a marqué d’un tir au second poteau après un corner, offrant la victoire aux Gunners. Le but du KO complet a été marqué à la 100e minute par Gabriel Jesus sur un contre. Arsenal prend la deuxième place du classement, avec Tottenham, Liverpool et West Ham notamment.