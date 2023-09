Moussa Dembélé se lâche sur l’OL, c’est violent ‍!

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Parti libre cet été, Moussa Dembélé règle ses comptes avec l’Olympique Lyonnais. L’attaquant d’Al-Ettifaq s’est lâché dans un entretien médiatique et a sévèrement critiqué les dirigeants du club rhodanien.

Moussa Dembélé avait besoin de vider son sac ! Malmené pendant ses derniers mois à l’Olympique Lyonnais, qu’il a quitté libre cet été, l’attaquant d’Al-Ettifaq s’est lâché sur la direction du club rhodanien. « Les dirigeants sont tous incompétents et arrogants », a lâché le Français dans un entretien accordé à Foot Mercato. Parmi ses nombreuses critiques, Moussa Dembélé reproche notamment leur absence de réaction alors que le public du Groupama Stadium insultait sa mère. « Pas un seul dirigeant n’a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont restés silencieux », a-t-il regretté.

🚨 🔴🔵#teamOL Exclu : « Bruno Cheyrou a été irrespectueux, Vincent Ponsot a menti »

Interview choc signée @DahbiaHattabi de Moussa Dembelé sur l'Olympique Lyonnaishttps://t.co/RxHe5JhTyS — Sébastien Denis (@sebnonda) September 29, 2023

Et ce n’est rien comparé à son opinion sur la légitimité de ses anciens supérieurs, « des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà le problème majeur, a souligné Moussa Dembélé. Ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters. » L’avant-centre prend notamment l’exemple des joueurs mal gérés et donc partis libres comme lui (Denayer, Kalulu, Aouar…), notamment à cause d’un ancien responsable du recrutement irrespectueux.

« Bruno Cheyrou et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c’était un gros manque de respect, a-t-il dénoncé. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d’esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain ! Il faut respecter les gens. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi ? Des consommateurs ? Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. »

Le conseil radical de Dembélé

Idem pour le directeur du football Vincent Ponsot qu’il accuse d’avoir menti sur sa situation. Le dirigeant avait révélé des offres apparemment inexistantes pour Moussa Dembélé. Le tout dans le but de provoquer la colère des supporters contre lui. Résultat, « son intervention sournoise a rendu le quotidien invivable, a raconté l’ancien Lyonnais. Il y a eu des insultes à répétition, les gens venaient chez nous pour nous insulter et j’en passe. Les derniers mois étaient terribles. »

Moussa Dembélé n’a donc pas surpris en donnant ses conseils pour relever l’Olympique Lyonnais. « Ce qu'il faut faire pour que l'OL redevienne un grand club ? Qu’il soit dirigé par des gens qui connaissent le football et qui ont un plan. Là, il n’y a pas de plan. Il y a un directeur du football qui ne connaît pas le football. C’est un truc de malade ça ! », a jugé la recrue d’Al-Ettifaq, dont la sortie médiatique fera beaucoup parler.