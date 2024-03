OL ‍: Cherki doit partir pour sauver sa carrière

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré les saisons et les mois qui passent, Rayan Cherki n'arrive pas à passer un cap à l'OL. La question de son départ l'été prochain se pose sérieusement, y compris pour Christophe Dugarry. L'ancien bordelais estime que Cherki perd son temps à Lyon.

Vendredi à Toulouse, a-t-on assisté au déclic pour Rayan Cherki ou à une énième fulgurance sans lendemain du jeune lyonnais ? Mis sur le banc par Pierre Sage depuis plusieurs semaines et non appelé jeudi dernier en Equipe de France Espoirs, Cherki a guidé l'OL vers un succès précieux sur les bords de la Garonne. Il a marqué un but et délivré une passe décisive dans le dernier quart d'heure. Une belle réaction d'orgueil mais qui n'annonce pas forcément des progrès notables dans le futur pour Cherki. Le joueur de 20 ans peine encore à être constant dans ses performances, à simplifier son jeu et à faire des efforts défensifs à chaque rencontre.

L'OL n'est pas assez strict avec Cherki

Certains supporters lyonnais ont baissé les bras et n'espèrent qu'une chose : une vente de Cherki par l'OL l'été prochain. Un scénario presque contraint pour le club rhodanien puisque Cherki arrivera à un an de la fin de son contrat. Dans l'émission Rothen s'enflamme, Christophe Dugarry a réclamé ce transfert pour Cherki. Selon lui, le jeune joueur lyonnais perd son temps à l'OL et a besoin d'un environnement de travail plus strict pour exploiter toutes ses qualités.

🗣️ "Pour l'instant sa carrière ne ressemble à rien, c'est le néant"



💥 L'avis bien tranché de Duga sur Cherki. pic.twitter.com/poUt9gio83 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 19, 2024

« Il y arrivera ! Je ne sais pas si ce sera à 22, 23, 26, 27 ou 28 ans mais il fera une carrière. Parce que, pour l’instant, sa carrière elle ne ressemble à rien je suis désolé. Elle ressemble au néant. Il n'y a rien ! Il y arrivera après ça dépend le niveau d’exigence qu’on a. Si ce garçon doit faire une carrière correcte, bah ça sera dommage avec le talent qu’il a. Il faut prendre le taureau par les cornes. Quand je parle de goulag, évidemment c’est une image. Mais, il va falloir l’envoyer dans un club où là il va devoir s’y mettre et travailler », a analysé le consultant de RMC ce mardi. Les mots forts de l'ancien bordelais vexeront sans doute les supporters lyonnais. Néanmoins, le manque de progression de Cherki après 4 années à l'OL illustre bien l'impuissance du club rhodanien pour gérer le jeune talent français.