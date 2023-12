Moses Simon à l'OL, l'Arabie Saoudite s'en mêle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les dirigeants de l’OL sont très intéressés par le profil de Moses Simon, en fin de contrat avec Nantes à la fin de la saison. Mais l’attaquant nigérian attire les convoitises et la concurrence sera rude pour Lyon.

En quête de belles opportunités pour se renforcer à moindre coût, l’Olympique Lyonnais observe les meilleurs joueurs de Ligue 1 et parmi eux, on y retrouve Moses Simon. Régulier et efficace depuis plusieurs saisons sous les couleurs du FC Nantes, l’international nigérian risque d’agiter le prochain mercato estival. Et pour cause, Simon sera en fin de contrat avec les Canaris en juin prochain, ce qui fait de lui un joueur accessible pour zéro euro. Une telle opportunité va logiquement attirer la convoitise de nombreux clubs et parmi eux, l’Olympique Lyonnais est très bien placé.

🇳🇬 Moses Simon, one to watch in 2024 as he's out of contract in June. Not only OL as per @foomercato; understand also OGC Nice and Lille are interested in the Nigerian player.



Saudi clubs have also asked for potential conditions of the deal. pic.twitter.com/ZbWnLYD5wI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023

Par l’intermédiaire de son directeur David Friio, le club rhodanien a déjà pris la température auprès de l’entourage du joueur et a entamé les premières discussions. Mais d’après les informations de Fabrizio Romano, l’OL n’est pas le seul club français à s’intéresser de près à Moses Simon puisque Lille ainsi que l’OGC Nice sont également sur les rangs, à l’affût pour récupérer un tel attaquant. Les clubs de Ligue 1 ne sont pas les seuls à s’intéresser à Moses Simon et la principale menace risque une fois de plus de venir d’Arabie Saoudite.

Nice, Lille et l'Arabie Saoudite surveillent Simon

D’après le spécialiste du mercato européen, plusieurs clubs de Saudi Pro League ont demandé quelles seraient les conditions salariales de Simon et réfléchissent à soumettre une offre à l’actuelle n°27 du FC Nantes. Dans le même temps, le clan Kita aimerait prolonger son attaquant mais la signature d’un nouveau contrat en Loire-Atlantique semble peu probable au vu de l’intérêt provoqué par Simon sur le marché des transferts. En attendant de savoir qui raflera la mise, on peut d’ores et déjà dire que l’OL a toutes ses chances, mais devra composer avec une rude concurrence. David Friio et la nouvelle cellule de recrutement lyonnaise devront se montrer très convaincants afin de s’octroyer les services de Moses Simon lors du prochain mercato estival.