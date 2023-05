Montpellier surmotivé avant de jouer l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

À 5 journées de la fin du championnat, l'OL croit toujours à une qualification en Coupe d'Europe. Pour y arriver, il faudra réaliser un sans-faute et la première échéance est contre Montpellier. Le MHSC est de son côté très motivé à l'idée d'affronter le club rhodanien.

Depuis le retour de Michel Der Zakarian à Montpellier, le club de la Paillade va beaucoup mieux. Si l'Europe est impossible à aller chercher pour Montpellier, le maintien est assuré et le MHSC souhaite boucler la saison en apothéose pour se donner du courage pour la suivante. Le prochain match contre l'OL est notamment très important pour le club qui est intimement lié à la ville de Lyon. Montpellier a été racheté par le groupe Nicollin en 1974. Groupe qui a lui-même été conçu en 1945 à Saint-Fons, en banlieue lyonnaise. Le déplacement à l'OL est toujours un match particulier pour les Montpelliérains et la famille Nicollin.

Montpellier ne se déplace pas à Lyon pour faire de la figuration

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MHSC (@mhscofficiel)

En conférence de presse, Michel Der Zakarian s'est exprimé sur ce lien qui existe entre la famille Nicollin et Lyon. Le technicien franco-arménien espère obtenir un résultat. « J’ai toujours ressenti ça depuis que j’étais joueur, ou même entraîneur. On va à Lyon. C’est très important pour la famille Nicollin de faire un bon résultat là-bas. Les joueurs le savent, ils savent que Laurent veut qu’on soit performant là-bas, qu’on gagne. Néanmoins, ça a toujours été la maison mère là-bas. La société s’est créée là-bas. Aujourd'hui, même s'ils sont basés ici, ça restera toujours un endroit ou sportivement, on a envie de gagner là-bas » a déclaré le coach de 60 ans qui a remporté 6 de ses 10 matchs disputés à Montpellier depuis son retour au club. Ce match est donc très important puisque l'OL a l'occasion de revenir à 3 points de Lille, cinquième et qui occupe la dernière place qualificative pour une Coupe d'Europe.