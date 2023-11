28 novembre, le rendez-vous qui peut sauver l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Bon dernier de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais compte sur le prochain mercato pour corriger ce qui peut encore l'être. Avant cela, l'OL doit cependant obtenir le feu vert de la DNCG.

L’Olympique Lyonnais n’a plus le choix, il va falloir se renforcer lors du marché hivernal des transferts, car Laurent Blanc et Fabio Grosso ont convenu que l’effectif actuel n’était pas à la hauteur des attentes. Désormais lancé dans une opération maintien, l’OL a besoin de plusieurs renforts et cela tombe bien, John Textor a déjà prévenu qu’il voulait lourdement investir sur ce mercato pour permettre de sauver la place de Lyon en Ligue 1. Mais, ces promesses ne pourront se réaliser que si la Direction Nationale du Contrôle de Gestion valide le budget de l’Olympique Lyonnais.

L'OL dans trois semaines devant la DNCG

Et on le sait dorénavant, ce sera le mardi 28 novembre prochain que John Textor et Santiago Cucci plaideront une nouvelle fois la cause l’Olympique Lyonnais devant les gendarmes financiers du football. Car l'OL veut que la décision de la DNCG soit changée, sachant que pour l'instant Lyon fait l'objet « d'un encadrement de la masse salariale des joueurs sous contrat et des indemnités de mutation pour la saison 2023-2024 » qui l'empêche de faire des opérations d'envergure.

Recalé deux fois durant l'été, après avoir roulé des mécaniques en affirmant que la DNCG allait être éblouie par les comptes de l'Olympique Lyonnais, John Textor peut à présent changer de stratégie. Car depuis cet été, l'OL a vendu Bradley Barcola et Castello Lukeba, ce qui a grandement contribué à remplir les caisses du club rhodanien. De plus, mais c'était déjà le cas en juillet, Hugo Guillemet assure que la vente annoncée depuis des mois de l'équipe féminine à Michelle Kang va bientôt être officialisée, tout comme la cession de l'OL Reign aux Etats-Unis. De quoi faire à la fois rentrer du cash dans les caisses de l'Olympique Lyonnais, mais également soulager les dépenses, concernant les féminines. A voir si la DNCG sera plus sensible à ces arguments, car cette fois l'OL jouera une partie de son avenir.