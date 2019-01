OL : Cornet et Tete restent à Lyon, Genesio le confirme

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

A la veille du match de Coupe de la Ligue contre Strasbourg au Groupama Stadium, Bruno Genesio était présent en conférence de presse ce lundi. Parmi les sujets abordés, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évidemment été interrogé sur le mercato hivernal pour l'instant très calme de l'OL. Et si Bruno Genesio a annoncé une réunion à venir avec Jean-Michel Aulas, Gérard Houllier et Florian Maurice, il a tout de même précisé que Kenny Tete et Maxwel Cornet n'étaient pas sur le départ, contrairement à certaines rumeurs.

« Pour l’instant il n’y a rien de prévu sur le mercato. On doit se revoir avec le président, Florian Maurice et Gérard Houllier pour discuter de tout cela. Je n’ai pas d’attente spéciale, le groupe dont je dispose me convient parfaitement et pour l’instant je n’ai pas de demandes particulières pour partir. Un départ de Kenny ? Non pas du tout. Au contraire même, Kenny Tete est un des joueurs les plus en forme de ce début d’année 2019, sur la lancée de la fin 2018 (...) Maxwel Cornet ? C’est un garçon sur lequel je compte et il a montré lui aussi qu’il avait le potentiel pour jouer chez nous. Il a grandement contribué à la qualification en Ligue des champions contre Manchester City, même s’il n’a pas été tout seul. Donc pour moi je n’ai pas changé d’avis. Lui il peut exprimer d’autres choses, mais pour l’instant ce n’est pas le cas », a indiqué le technicien de l'Olympique Lyonnais, visiblement pas très inquiet à l'idée qu'aucun mouvement n'intervienne à l'OL lors de ce mercato d'hiver.