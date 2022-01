OL : Emerson sur le départ, alerte à Lyon !

A la recherche d’un latéral gauche au mercato hivernal, Chelsea fait bien d’Emerson, prêté à l’OL l’été dernier, sa priorité absolue.

La grave blessure au genou de Ben Chilwell a bousculé les plans de Chelsea au mercato d’hiver. Les Blues n’avaient pas l’intention d’être un acteur très actif de cette fenêtre de janvier mais pour Thomas Tuchel, il est désormais urgent de recruter au poste de latéral gauche. La piste Lucas Digne a été évoquée mais pour l’heure, le défenseur d’Everton est encore loin de Chelsea. Et pour cause, la version anglaise de Goal confirme ce mercredi que la priorité absolue de Thomas Tuchel pour renforcer le couloir gauche de la défense de Chelsea se nomme Emerson Palmieri. Prêté à l’OL l’été dernier, le champion d’Europe italien a réalisé une première partie de saison convaincante dans le Rhône. Sans être exceptionnel, Emerson s’est imposé comme l’une des rares valeurs sûres de l’équipe de Peter Bosz lors des six premiers mois.

Chelsea have four key targets for the summer including Monaco's Tchouameni. Right now, it is all about wing backs.



On the left, Emerson is the no1 priority with #CFC continuing talks with Lyon. After Emerson, it is about right wing back: https://t.co/ol2yTlTWDf