Matic à l’OL, une bonne nouvelle venue du Grand Est

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans sa quête d'un milieu de terrain, l'OL n'a pas oublié Nemanja Matic, qui pourrait voir la porte d'un départ s'ouvrir à Rennes. Lyon travaille sur plusieurs pistes, mais adore le Serbe et suit son dossier de près.

La réunion de réconciliation entre Nemanja Matic et le Stade Rennais n’a débouché sur aucun accord ou aucune décision laissant entrevoir une amélioration. Le club breton reste ferme sur ses positions et n’entend pas ouvrir la porte à un départ, encore moins pour un autre club de Ligue 1. La direction sportive compte sur le Serbe pour la deuxième partie de saison, et estime que son apport dans l’équipe est important, et c’est pour cela que, au pire, elle ne souhaite pas voir l’ancien de Manchester United renforcer une autre équipe française. Pendant ce temps, Matic a un accord pour rejoindre l’OL, qui n’a pas fait une offre capable de faire changer d’avis le Stade Rennais. Il n’y a donc eu qu’un seul accord lors de cette réunion, c’est que le Serbe ne reprenait pour le moment pas l’entrainement en attendant d’en savoir plus sur son avenir.

Matic ou pas, l'OL n'a plus de temps à perdre

Rennes, qui se fait déjà attaquer pour Adrien Truffert ou Arthur Theate, entend bien se montrer ferme lors de ce mercato, même si un indice laisse entendre que la porte peut s’ouvrir pour Nemanja Matic. En effet, Ouest France révèle que les discussions sont entamées pour recruter Azor Matusiwa, qui brille avec Reims à l’image de son but marqué face à Monaco récemment. Ce pourrait être un nouveau gros transfert pour le club breton, invité à mettre 15 millions d’euros sur la table par Reims pour boucler l’opération. Les « Rouge et Noir » ont fait parvenir une proposition à 13 ME et essayent de conclure l’affaire sur cette base. Si cela devait se finaliser dans les prochains jours, alors la fenêtre de départ de Matic pourrait enfin s’ouvrir. Et à ce niveau, l’OL est pour le moment le seul à s’être positionné sur le milieu de terrain de 35 ans.