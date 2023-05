Marcao va signer, l'OL espère tenir son futur Cris !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a bien l'intention d'accélérer le recrutement de l'Olympique Lyonnais, et pour cela le nouveau propriétaire de l'OL a ses contacts au Brésil. Un jeune défenseur de 17 ans, Marcao, s'apprête à signer et pourrait rapidement faire parler de lui.

Entre l’Olympique Lyonnais et le Brésil, c’est une longue histoire d’amour, et cela ne va pas s’arrêter, d’autant plus que désormais l’OL a le même propriétaire que Botafogo. John Textor avait mis son poids dans la balance pour que Jean-Michel Aulas dise banco afin de faire signer Jeffinho, et ce dernier a déjà montré de belles choses. Et cette fois, il n’a besoin de personne pour convaincre Lyon de recruter Marcao, un défenseur de 17 ans qui a comme point commun avec Jeffinho d’avoir été formé dans le même club, Resende, club partenaire de l’OL depuis 4 ans où Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot se sont rendus en mars dernier. Marcao n’est pas un inconnu du côté du Groupama Training Center puisqu’il a passé le mois dernier un peu plus de trois semaines avec la réserve de l’Olympique Lyonnais afin de lui permettre de découvrir le club, et inversement. Le test a été concluant, et l’OL va donc rapidement lui faire signer un contrat, même s’il faudra attendre un peu moins d’un an pour voir Marcao débarquer dans la capitale des Gaules, une fois qu’il sera majeur.

Marcao a déjà impressionné l'OL

Partiu Lyon ✈️🇫🇷



Os atletas da base do Resende, Marcão e Oliver, estão embarcando para a França nesta sexta-feira, dia 6. Eles participarão de um estágio de avaliação de 15 dias no sub-19 do Lyon, parceiro francês do Gigante do Vale.



Boa viagem, meus crias 🖤🤍#ResendeFC pic.twitter.com/EHA5WBnVi5 — Resende F.C. (@Resende_FC) April 6, 2023

Selon Eric Frosio, correspondant au Brésil de L’Equipe et de plusieurs médias, l’Athletico Paranaense était également sur le dossier du défenseur brésilien, mais l’OL a été convaincu par Mathias Frecon, un des managers du Resende FC, qu’il fallait engager Marcao. Et le court séjour du joueur à Lyon a effectivement été très positif. « Il a épaté tout le monde, et a fait très bonne impression. Malgré sa taille (1,94m), il est habile des deux pieds et très bon de la tête. On craignait une baisse d’intensité après plusieurs séances, mais c’est l’inverse qui s’est produit », a confié le responsable français du club brésilien dans le quotidien sportif. Une impression confirmée par l’ensemble de ceux qui l’ont vu pendant les trois semaines passées par Marcao à l’OL. L'Olympique Lyonnais devra donc encore un peu patienter avant de pouvoir compter sur le défenseur brésilien, mais si ce dernier réussit à apporter autant que Cris, alors John Textor n'aura pas perdu son temps.