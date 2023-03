L'OL vient séduire le Brésil, sans Sonny Anderson

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

La direction lyonnaise profite de la trêve internationale pour visiter les installations de ses clubs partenaires au Brésil. Pour faire le voyage, l'OL a pris Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou mais curieusement Sonny Anderson n'est pas présent.

Désormais, plus que jamais, l'OL ne marche pas seul sur la planète football. Le club rhodanien est la propriété de John Textor, lequel a des parts à Crystal Palace possédant aussi le RWD Molenbeek en Belgique et Botafogo au Brésil. Le pays de Pelé est une terre fertile pour les Lyonnais. Après avoir acquis de nombreux joueurs au fil des années, l'OL a réalisé des partenariats avec des clubs locaux et des académies. Parmi ceux-ci, on a le Resende Futebol Clube dans l'état de Rio et l'Académie Pelé. Des investissements que la direction lyonnaise a tenu à vérifier pendant cette trêve internationale.

Ponsot et Cheyrou au Brésil, pas Sonny Anderson

Une délégation de l'OL a fait le voyage au Brésil pour s'entretenir également avec la direction de Botafogo. L'OL compte renforcer les liens avec le club carioca, son partenaire majeur depuis la prise de pouvoir de Textor. Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou sont du voyage comme le montrent les clichés pris par les Brésiliens. Sonny Anderson, annoncé aussi sur place, n'a pas été aperçu à leurs côtés.

Sans l'ancien attaquant brésilien, l'heure était quand même aux sourires et à la satisfaction côté auriverde. C'est notamment le cas de Marcelo Montenegro, directeur des relations internationales de Resende. « Plus nous donnons de structure à nos athlètes, plus il y a de joueurs qui se forment. La vérité est que Lyon est très satisfait des premiers résultats de ce partenariat. Nous savons que dans un projet de formation, il faut de la patience, de la résilience et, par rapport à ce que nous pensions en 2019, lorsque nous avons signé le partenariat, je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie », a t-il déclaré sur le site du Resende Futebol Clube. Cela confirme bien l'importance de ce voyage pour l'OL, lequel devra impérativement préserver la bonne forme de ces partenariats. L'OL a vraiment besoin du Brésil pour rebondir à court et moyen terme, ce que la nomination de Sonny Anderson avait montré.