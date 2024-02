Mangala signe à l’OL, Textor s'amuse avec la DNCG

Dans : OL.

Le gendarme financier du football français, qui s'opposait au transfert record d'Orel Mangala pour 30 ME, n'a rien pu faire face à la parade trouvée par l'Américain pour permettre à l'OL de s'offrir cette recrue.

L’Olympique Lyonnais commence sa dernière journée du mercato par un accord, avec celui trouvé dans la nuit avec Nottingham Forest pour faire venir Orel Mangala. Ce dernier attendait à Stuttgart, une ville qu’il connait très bien pour y avoir joué avant de rejoindre la Premier League. Une preuve que le milieu de terrain était déterminé à changer d’air, puisqu’il venait de jouer ce mardi soir avec Forest, avant de se libérer pour se concentrer sur son arrivée à Lyon. Il restait donc l’accord total entre les deux clubs, et celui plus personnel avec l’OL, mais aussi le feu vert de la DNCG qui semble bien avoir été donné selon plusieurs sources. Résultat, le deal est validé et porte sur un prêt payant de 10 millions d’euros, assorti d’une option d’achat que Lyon a de grandes chances de lever à hauteur de 15 ME.

Mangala arrive à 10h, et ce n'est pas fini !

Un montage qui est à la mode en ce moment, même si l’opération est quasiment impossible à refuser, ou alors John Textor aura mis 10 ME à la poubelle pour seulement six mois. Mangala vient de partir ce matin de l’Allemagne pour rejoindre Lyon, où il est attendu à 10h à Bron. Malgré cette opération alambiquée, Orel Mangala va donc à l’avenir devenir la recrue la plus chère du club lyonnais, et le montage réalisé permet de passer l’écueil de la DNCG sans trop sourciller, puisque le joueur va venir officiellement pour 10 ME, avec une option d’achat que John Textor peut lever ou non à sa guise. En tout cas, dans cette dernière ligne droite, le club rhodanien tient sa recrue, qui n’est peut-être pas la dernière étant donnée que les choses avancent pour Said Benrahma.