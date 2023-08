Mama Baldé arrive à l'OL ce mardi ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A la traine concernant son recrutement estival, l'OL va s'enlever une épine du pied en attaque. Le club rhodanien a bouclé la venue de Mama Baldé en prêt. Le joueur troyen est attendu dès ce soir dans le Rhône.

Un problème de moins pour l'OL dans la dernière ligne droite. Le club rhodanien cherchait désespérément un attaquant pour venir seconder Alexandre Lacazette. Une nécessité encore plus forte en ce moment avec la suspension du buteur lyonnais. C'est désormais chose faite selon le journal L'Equipe. En effet, après des jours de négociations, l'OL a trouvé un accord avec Troyes pour la venue de Mama Baldé. Le Bissaoguinéen de 27 ans va être prêté à l'OL pour la saison à venir. L'accord porte sur un prêt d'un an avec une option d'achat de 8 millions d'euros.

Mama Baldé va arriver à Lyon mardi soir, avant de passer sa visite médicale dès mercredi matin. L'attaquant troyen de 27 ans va être prêté à l'OL, avec une option d'achat autour de 8 millions d'euros. https://t.co/veQQ4LnSyu pic.twitter.com/1LfP7hr28F — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2023

Visite médicale ce mercredi pour Mama Baldé

Alors que Leicester était menaçant dans le dossier, les choses se sont finalement accélérées pour l'OL. A tel point que Mama Baldé va débarquer à Lyon dès ce mardi soir. Il pourra rencontrer les dirigeants lyonnais et prendre ses quartiers à l'OL. Sa visite médicale a déjà été programmée ce mercredi matin à Lyon. Un renfort qui fait du bien à l'OL à seulement trois jours de la fin du mercato. Baldé avait quand même réussi à marquer 12 buts en Ligue 1 la saison dernière chez le relégué troyen. Reste désormais 72 heures pour boucler la venue d'un milieu défensif. Un cas plus complexe à régler même si l'OL a les pistes Guido Rodriguez et Rade Krunic sous le coude.