Malick Fofana à l’OL, c’est trop dingue pour être vrai

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL est en passe de réaliser un très beau coup sur le marché des transferts avec la signature du grand espoir belge Malick Fofana en provenance de La Gantoise pour une somme approchant les 15 millions d’euros.

Après avoir ficelé les arrivées de Lucas Perri et d’Adryelson en provenance de Botafogo, l’Olympique Lyonnais est sur le point de boucler la venue de Malick Fofana. Et c’est un sacré coup que David Friio et Matthieu Louis-Jean sont en train de finaliser puisque le jeune ailier belge de 18 ans est considéré comme l’un des plus grands espoirs de la Jupiler Pro League. Titulaire à La Gantoise et auteur de 2 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, celui qui est capable de jouer ailier gauche ou ailier droit va s’engager à l’OL jusqu’en 2028 dans le cadre d’un transfert avoisinant les 15 millions d’euros.

OL : Fofana a passé sa visite médicale mais le transfert attend https://t.co/F1lsX3mxnv — Foot01.com (@Foot01_com) January 9, 2024

Une arrivée qui peut surprendre car chez les observateurs du championnat belge, on imaginait déjà Malick Fofana signer dans un club d’un calibre supérieur. Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a évoqué sa surprise mais également sa satisfaction en voyant Malick Fofana débarquer chez les Gones. « Quand on regarde les jeunes joueurs qui sortent du championnat belge, il y a au final très peu de flops. Tielemans, Doku, Ito, Openda Agbadou… Tous les joueurs qui sont arrivés de ce championnat ne sont pas mauvais. Je n’ai pas eu l’occasion de le voir mais tous ceux qui l’ont vu autour de moi me disent qu’ils sont surpris du choix du joueur de venir à Lyon » explique Walid Acherchour dans l’After Foot avant de poursuivre.

Walid Acherchour épaté par l'OL dans le dossier Fofana

« Beaucoup le voyaient aller plus haut. On me dit que c’est un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes. Il a 18 ans, c’est un jeune joueur comme Ernest Nuamah, il va falloir mettre quelque chose en place de solide et avoir un peu de patience mais c’est un sacré coup de l’OL chez les jeunes prospects. Cela prouve que malgré sa situation, Lyon peut être attractif » a conclu le chroniqueur de l’After Foot, agréablement surpris par la signature de Malick Fofana à l’Olympique Lyonnais. Le mercato hivernal est décidément prometteur sur les bords du Rhône alors que Said Benrahma ou encore Nemanja Matic sont encore pistés, bien que ces deux dossiers soient délicats pour diverses raisons.