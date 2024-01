20 millions d’euros, l’OL frappe fort pour David Carmo

Dans : OL.

L'OL continue d'être très offensif sur le marché des transferts, et cela va encore se concrétiser avec une très belle offre pour recruter un espoir portugais en défense.

John Textor avait promis un feu d’artifice pour renforcer l’équipe de l'Olympique Lyonnais, il tente pour le moment de tenir parole. Trois joueurs sont arrivés, et des négociations avancées sont en cours dans plusieurs dossiers. Et s’il le faut, le propriétaire américain n’hésite pas à donner son feu vert pour finaliser des grosses transactions. Toujours très difficile en affaires, le FC Porto négocie avec poigne pour la vente de son défenseur central David Carmo.

Une offre qui doit satisfaire le FC Porto

Cette semaine, il s’était fait l’écho d’une offre de l’OL pour un prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros. Les Dragons ont fermement repoussé cette offre, et selon A Bola, le club rhodanien est revenu rapidement à la charge. Il faut dire que les recruteurs lyonnais ont bien perçu le retour positif du défenseur central, qui se verrait bien poursuivre sa carrière entre Rhône et Saône. Et pas forcément à l’Olympiakos, l’autre club qui cherche à le faire signer cet hiver. L’offre qui va arriver sur le bureau du FC Porto sera pour un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat permettant d’atteindre les 20 millions d’euros.

Un montant qui risque de faire mouche, car il correspond à la somme que les Portugais ont déboursé pour faire venir le joueur en provenance de Braga, pour ce qui est à l’heure actuelle le transfert le plus cher jamais réalisé entre deux clubs lusitaniens. Cette offre et le fait que David Carmo souhaite continuer sa carrière en France, devraient permettre d’avancer dans ce dossier de grande ampleur, surtout que l’OL ne manque pas réellement de défenseurs centraux avec Adryelson, Diomandé, Caleta-Car, Lovren et O’Brien. Mais Lyon a ciblé cette recrue pour se renforcer et renouveler totalement son arrière-garde, et rien ne semble pouvoir l'en empêcher d'aller au bout de ce dossier.