Quoi faire de Jérôme Boateng, Lyon a des doutes

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato estival 2021 de l'Olympique Lyonnais, réalisé par Juninho, n'a pas vraiment apporté grand-chose au club rhodanien. Le cas Jérôme Boateng confirme que l'OL s'est planté.

En quête d’un renfort défensif, à même d’apporter son expérience à un vestiaire qui en avait besoin, Juninho avait, à priori, réussi une très belle opération en permettant à l’Olympique Lyonnais de recruter Jérôme Boateng, champion du monde avec l’Allemagne en 2014 et pendant longtemps cadre de la défense du Bayern Munich. Laissé libre par le club bavarois, le joueur allemand s’est donc engagé avec l’OL jusqu’en juin 2023. Mais c’est peu dire que les performances de Boateng ne sont pas à la hauteur des attentes engendrées par la signature d’un joueur au tel palmarès. Ajoutez à cela des soucis physiques, et forcément cela oblige Peter Bosz à se poser des questions sur l’utilisation du défenseur, qu’il avait remplacé par Thiago Mendes dont le repositionnement est clairement une bonne surprise, même si le milieu brésilien a clairement le désir de retrouver sa place habituelle au cœur du jeu lyonnais. Avant le match à Londres contre West Ham, le dossier Jérôme Boateng suscite des interrogations.

Boateng, un super pro dont le discours ne passe plus

De retour sur le terrain avec trois points! 🦁 Bonnes réactions de l‘équipe 💪🏽 @OL pic.twitter.com/ZKuWc5YDZb — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) April 3, 2022

Car Jean-Michel Aulas le sait, le défenseur international allemand a un comportement d’un professionnalisme absolu, il ne prend pas ses coéquipiers de haut, donne le meilleur de lui-même au quotidien et fait son travail de footballeur sans aucun état d’âme. Cependant, du côté de ses coéquipiers, on estime que pour être parfaitement audible, Jérôme Boateng doit aussi montrer des choses sur le terrain. « Boateng se heurte à une vérité éternelle des vestiaires : pour être écouté, pour ne pas passer pour un« vieux con» qui donne des leçons, il faut être performant sur le terrain. Jusque-là, à l'évidence, il ne l'est pas assez », fait remarquer Vincent Duluc, qui pense que face au club, en Europa League, Jérôme Boateng risque de débuter sur le banc et de laisser une fois de plus sa place à Thiago Mendes face à West Ham. Dur dur pour un joueur qui a plus souvent connu les batailles de la Ligue des champions que la touche en Europa League.