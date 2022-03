Lyon : Dembélé accusé numéro 1

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De retour à un très bon niveau ces dernières semaines, Moussa Dembélé a totalement manqué son match avec l’OL contre le Stade de Reims.

Dimanche après-midi, Lyon a concédé un match nul insipide face au Stade de Reims lors de la 29e journée (0-0). Trois jours après une grosse débauche d’énergie contre le FC Porto en Europa League, les hommes de Peter Bosz n’ont jamais été en mesure d’enflammer le match au stade Auguste-Delaune. Malgré tout, Lyon a eu quelques opportunités de mettre le petit but qui aurait suffi au bonheur des supporters rhodaniens. Ce fut notamment le cas pour Moussa Dembélé, qui s’est néanmoins montré trop maladroit pour débloquer la situation. Homme fort de l’attaque lyonnaise ces dernières semaines, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow a cette fois été le « flop » de l’OL dans tous les médias au lendemain du match nul des Gones.

Dembélé dans le dur à Reims avec l'OL

Dans les colonnes de L’Equipe, Moussa Dembélé a écopé de la pire note avec un mauvais 3/10. « Il a été en grande difficulté dans la boîte, en ne prenant jamais le dessus sur ses adversaires sauf sur un centre coupé au premier poteau. Et surtout, il touche le poteau alors qu'il est seul devant le but » lâche le quotidien national. Le média spécialisé Olympique & Lyonnais a également fait de Moussa Dembélé son flop après le nul de l’OL à Reims. « Dembélé a été en difficulté dimanche. Capitaine en l'absence de Dubois, l'attaquant n'a pas pesé dans le jeu lyonnais et a dû se farcir Faes et Abdelhamid, deux joueurs assez rugueux dans les duels. Peu trouvé par ses coéquipiers, l'ancien du Celtic Glasgow était avant tout attendu à la finition. Et c'est bien ce qu'on peut lui reprocher à Reims » regrette le média, pour qui Moussa Dembélé a été trop brouillon à Reims que ce soit dans le jeu mais également à la finition. Un défaut que l’attaquant rhodanien devra impérativement gommer après la trêve alors que l’OL, largué en Ligue 1, jouera un quart de final d’Europa League décisif face à West Ham.