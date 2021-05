Lyon : Accord avec Bosz, l'OL a son entraîneur !

Dans : OL.

Petez Bosz est attendu dans les prochaines 24 heures à Lyon où le technicien de 57 ans va s'engager avec le club de Jean-Michel Aulas.

Faute d’avoir convaincu Christophe Galtier de signer, Jean-Michel Aulas et Juninho ont obtenu l’accord de l’entraîneur néerlandais lequel doit arriver d’ici dimanche soir afin de signer un contrat de deux ans, plus une option d’une année supplémentaire, avec l’Olympique Lyonnais. L’Equipe et le quotidien néerlandais Telegraaf annoncent que Peter Bosz a décidé de succéder à Rudi Garcia au poste de technicien de l’OL et qu'il a informé le patron de Lyon dans la matinée. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam étant actuellement hors de l’Europe, sa venue a été retardée de quelques heures, mais du côté de Lyon on est désormais dans l’attente de l’arrivée de Bosz pour finaliser les derniers détails, lesquels ne remettent pas en cause cette nomination. Une semaine après le clash avec Garcia et une triste fin de saison de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais tient son nouvel entraîneur, dont la nomination semble en plus enchanter les supporters de l'OL.