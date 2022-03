Lyon a l'équipe pour le podium, Garcia s'incline

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après la belle parenthèse européenne, l'OL revient aux affaires courantes de la Ligue 1 là où cela va beaucoup moins bien. Dixièmes, les Lyonnais sont bien loin du podium tant espéré. Anormal pour l'entraîneur de Reims, Oscar Garcia, qui les retrouve dimanche.

Docteur Jekyll et Mister Hyde, voilà comment on pourrait définir la saison de l'OL. Si brillants en Ligue Europa où ils n'ont pas connu la moindre défaite venant d'éliminer le FC Porto jeudi, les Lyonnais peinent sur la scène nationale. Seulement dixièmes, ils viennent de subir une terrible défaite 2-4 face à Rennes, leur huitième en 28 matches. Cela rend le podium, objectif déclaré du club, de plus en plus inaccessible au fil des semaines. Même une simple qualification européenne n'est pas aisée à l'heure actuelle. Une chose incompréhensible au vu de la qualité supposée de l'effectif lyonnais.

L'OL a le troisième ou le quatrième effectif de L1 selon Garcia

C'est en tout cas l'avis d'Oscar Garcia. L'entraîneur espagnol du stade de Reims retrouve l'OL ce dimanche après-midi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Malgré le fait que son équipe ait gagné au Groupama stadium, le 1er décembre dernier, Garcia se méfie énormément de l'OL. Il estime d'ailleurs que Lyon n'est pas à sa place en championnat et que son effectif vaut plus que sa piètre dixième place.

📆 #SDROL J-2



Derniers réglages ce matin pour nos 🔴 et ⚪️ avant la réception de l'@OL dimanche à Delaune ! 🏟 pic.twitter.com/gkGJkb3XnO — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 18, 2022

« C'est une saison particulièrement difficile pour l'OL mais avec les joueurs qu'ils ont, c'est toujours très difficile de les affronter. Pour moi, l'OL a le troisième ou quatrième meilleur effectif du championnat. Certains remplaçants lyonnais peuvent prétendre être titulaires dans d'autres clubs de Ligue 1. Il faudra être méfiant dimanche et tenter de s'imposer comme lors du match aller », a t-il confié en conférence de presse d'avant-match. Une manière de montrer du respect pour la bête blessée que représente l'OL mais aussi le signe que peu comprennent comment les Lyonnais peinent autant en Ligue 1 cette saison.